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    Все новости спорта

    СКА прервал серию из двух поражений подряд

    «Спартак» — СКА: счет матча 0:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Спартак СКА Прогнозы на КХЛ
    СКА нанес поражение «Спартаку» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей.

    Точными бросками отметились Антон Бурдасов (23 минута) и Кирилл Марченко (37).

    Для питерцев это первая победа после двух поражений подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Бурдасов — 3 (Кузьменко), 22:14 — 0:1. Марченко — 4 (бол., Фальковский), 36:56 — 0:2Вратари: Данск (59:14) — ЮханссонШтраф: 6 — 8Броски: 30 (6+12+12) — 24 (5+8+11)

    В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает пятое место (8 очков), а «Спартак» — второе (8 очков).

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