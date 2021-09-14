«Спартак» — СКА: счет матча 0:2, обзор голов

нанес поражениев выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей.

Точными бросками отметились Антон Бурдасов (23 минута) и Кирилл Марченко (37).

Для питерцев это первая победа после двух поражений подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) Голы: Бурдасов — 3 (Кузьменко), 22:14 — 0:1. Марченко — 4 (бол., Фальковский), 36:56 — 0:2Вратари: Данск (59:14) — ЮханссонШтраф: 6 — 8Броски: 30 (6+12+12) — 24 (5+8+11)

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает пятое место (8 очков), а «Спартак» — второе (8 очков).