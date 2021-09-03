ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России пока что вторая в группеБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 14:30
    • Божович — главный тренер тульского «Арсенала»
  • 20:18
    • Бывший нападающий «Баварии» объявил о завершении карьеры
  • 20:01
    • «Спартак» огласил заявку на Лигу Европы
  • 19:21
    • Хет-трик Кулемина принес «Салавату» победу над «Барысом»
    Все новости спорта

    «Металлург» выиграл у «Автомобилиста» на старте сезона КХЛ

    «Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 2:6, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Автомобилист» — 6:2 (2:0, 2:2, 2:0).

    Хоккеисты «Металлурга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоккеисты «Металлурга»

    У победителей дубль оформил Денис Зернов (32 и 42 минуты), также отличились Анатолий Никонцев (4), Андрей Чибисов (7), Филипп Майе (29) и Линус Хультстрем (60).

    В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ситников (35) и Брукс Мэйсек (39).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
    Голы: Никонцев — 1 (Чибисов), 3:29 — 0:1. Чибисов — 1 (Кошелев), 6:59 — 0:2. Майе — 1 (Лайпсик), 28:20 — 0:3. Зернов — 1 (Хультстрем, Акользин), 31:02 — 0:4. Ситников — 1 (Макеев, Жукенов), 34:02 — 1:4. Мэйсек — 1 (бол., Спунер, Блэкер), 38:31 — 2:4. Зернов — 2 (бол., Яковлев), 41:30 — 2:5. Хультстрем — 1 (бол., Голдобин, Майе), 59:15 — 2:6Вратари: Коварж — КошечкинШтраф: 10 — 12Броски: 26 (8+11+7) — 26 (9+12+5)

    В следующем матче «Магнитка» встретится на выезде с «Барысом», а «Автомобилист» примет дома «Салават Юлаев».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет дерзкому Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Спартак-2
  • Футбол
  • Послезавтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Катар — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие