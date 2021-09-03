«Автомобилист» — «Металлург»: счет матча 2:6, обзор голов

Хоккеисты «Металлурга» Фото: КХЛ
У победителей дубль оформил Денис Зернов (32 и 42 минуты), также отличились Анатолий Никонцев (4), Андрей Чибисов (7), Филипп Майе (29) и Линус Хультстрем (60).
В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ситников (35) и Брукс Мэйсек (39).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
Голы: Никонцев — 1 (Чибисов), 3:29 — 0:1. Чибисов — 1 (Кошелев), 6:59 — 0:2. Майе — 1 (Лайпсик), 28:20 — 0:3. Зернов — 1 (Хультстрем, Акользин), 31:02 — 0:4. Ситников — 1 (Макеев, Жукенов), 34:02 — 1:4. Мэйсек — 1 (бол., Спунер, Блэкер), 38:31 — 2:4. Зернов — 2 (бол., Яковлев), 41:30 — 2:5. Хультстрем — 1 (бол., Голдобин, Майе), 59:15 — 2:6Вратари: Коварж — КошечкинШтраф: 10 — 12Броски: 26 (8+11+7) — 26 (9+12+5)
В следующем матче «Магнитка» встретится на выезде с «Барысом», а «Автомобилист» примет дома «Салават Юлаев».