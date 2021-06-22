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    Ротенберг стал генеральным директором СКА

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    В структуре управления СКА произошли изменения, сообщает официальный сайт клуба.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    В соответствии с решением совета директоров клуба глава штаба Роман Ротенберг также назначен на должность генерального директора.

    Андрей Точицкий перешел на должность исполнительного директора.

    «За 10 лет СКА стал лидером Континентальной хоккейной лиги по результатам на льду, по уровню коммерческих доходов, по количеству игроков, подготовленных для сборных России разных возрастов страны.

    При всесторонней поддержке группы компаний "Газпром" клуб завоевал два Кубка Гагарина, дважды выигрывал Кубок Континента, шесть раз подряд выходил в финал Западной конференции.

    В будущем перед СКА стоят еще более амбициозные спортивные и коммерческие задачи, и изменения в структуре руководства клуба направлены на достижение максимальных результатов по всем направлениям», — говорится в сообщении клуба.

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