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    Россия разгромила Белоруссию и сыграет в четвертьфинале ЧМ с Канадой

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная России Сборная Белоруссии
    Сборная России победила команду Белоруссии (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    Россия — Белоруссия
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    Россия — Белоруссия

    В первом периоде россияне пять раз поразили ворота белорусов. Дубль сделал защитник Никита Нестеров, по голу забили нападающий Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко.

    Уже на 5-й минуте матча Константина Шостака в воротах Белоруссии сменил Алексей Колосов.

    В третьем периоде гол в свой актив записал форвард Дмитрий Воронков.

    Чемпионат мира. Группа A
    Россия — Белоруссия — 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Нестеров — 1 (Григоренко), 0:36 — 1:0. Галимов — 1 (Гавриков), 4:29 — 2:0. Шалунов — 1 (Задоров, Нестеров), 9:06 — 3:0. Григоренко — 3 (Слепышев, Воронков), 10:52 — 4:0. Нестеров — 2 (Тарасенко, Барабанов), 16:28 — 5:0. Воронков — 2 (Слепышев, Григоренко), 52:08 — 6:0Вратари: Самонов — Шостак (Колосов, 4:29)Броски: 32 (17+4+11) — 19 (4+5+10)Штраф: 6 — 12

    Россия набрала 17 очков и заняла первое место в группе A. Пока россияне в семи встречах потерпели только одно поражение на турнире.

    В четвертьфинале команда Валерия Брагина сыграет против Канады.

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