объявил о заключении контракта на одни год с нападающим

Зарплата российского хоккеиста составит 832,5 тысячи долларов.

В минувшем регулярном сезоне КХЛ Ткачев в составе СКА набрал 38 (11+27) очков в 45 матчах, добавив 8 (1+7) очков в 11 играх Кубка Гагарина. В мае форвард расторг контракт с армейцами.

NEWS: LA Kings agree to terms with free agent forward Vladimir Tkachyov on a one-year entry level contract.

