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    «Ванкувер» объявил о подписании контракта с Подколзиным

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    «Ванкувер» объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим Василием Подколзиным.

    Василий Подколзин
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    Василий Подколзин

    «Кэнакс» выбрали Подколзина на драфте 2019 года под десятым номером. Права на игрока в КХЛ остаются у СКА.

    В минувшем сезоне Подколзин играл за СКА и набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

    В составе молодежной сборной России Подколзин стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На МЧМ-2021 он отметился 4 (2+2) очками в 7 матчах.

    В последние дни 19-летний форвард находился в Риге со сборной России. В заявку на ЧМ-2021 он внесен не был и после дозаявки приехавших из НХЛ защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко, покинул расположение команды.

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