«Ванкувер» объявил о подписании контракта с Подколзиным

объявил о подписании трехлетнего контракта новичка с нападающим

«Кэнакс» выбрали Подколзина на драфте 2019 года под десятым номером. Права на игрока в КХЛ остаются у СКА.

В минувшем сезоне Подколзин играл за СКА и набрал 11 (5+6) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф он провел 16 встреч, забросил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

В составе молодежной сборной России Подколзин стал бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. На МЧМ-2021 он отметился 4 (2+2) очками в 7 матчах.

В последние дни 19-летний форвард находился в Риге со сборной России. В заявку на ЧМ-2021 он внесен не был и после дозаявки приехавших из НХЛ защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко, покинул расположение команды.

✒️... on the dotted line. Vasily Podkolzin is officially in #Canucks colours. 🙌

