«Тампа» заключила контракт с вратарем Мифтаховым

Клуб НХЛи голкиперсогласовали стандартный контракт новичка.

Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три года, сообщает официальный сайт клуба.

«Лайтнинг» выбрали россиянина на драфте НХЛ-2020 под общим 186-м номером.

В минувшем сезоне Мифтахов провел 7 матчей в КХЛ за «Ак Барс», одержал 5 побед, пропуская в среднем 2,25 шайбы и отражая 91,7 процента бросков.

We have signed Amir Miftakhov to a three-year, entry-level contract starting with the 2021-22 season. https://t.co/XYCffZnmO9