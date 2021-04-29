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    «Металлург» продлил контракт с вратарем

    Хоккей Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Василием Кошечкиным.

    Василий Кошечкин
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    Василий Кошечкин

    Новое соглашение магнитогорского клуба с 38-летним игроком рассчитано на один сезон.

    В прошедшем регулярном чемпионате Кошечкин провел 29 матчей и одержал 12 побед в основное время, отбивая в среднем 91.6% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2.31.

    В 7 играх плей-офф Кошечкин отразил 92.5% бросков при коэффициенте надежности 2.61.

    Кошечкин в составе сборной России по хоккею завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и стал чемпионом мира в 2009 году в Швейцарии.

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