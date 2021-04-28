Хартли: Мы задолжали болельщикам это чемпионство

Главный тренер «Авангарда»поделился впечатлениями после победы омской команды в Кубке Гагарина.

В среду, 28 апреля, «ястребы» выиграли финальную серию у ЦСКА (4-2) и впервые в истории стали обладателями трофея.

«Это был невероятный сезон! Я помню момент, когда мы сели в автобус до аэропорта, и при отъезде нас провожало огромное количество болельщиков всех возрастов.

Они плакали, они оставались без команды. Мы здесь уже три года, но мы вернемся в Омск с трофеем и баннером, который сможем поместить на крышу нашей новой арены.

Все проблемы позади. Мы заполучили новых болельщиков в Балашихе, но мы также играем и для наших омских болельщиков. Мы задолжали им это чемпионство», — передает слова Хартли Sport24.