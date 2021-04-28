Фазель: Надо отметить Хартли — он великий тренер, и он это доказал

Президент ИИХФпрокомментировал победу омскогов Кубке Гагарина.

Напомним, в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина омичи обыграли ЦСКА со счетом 1:0 и выиграли серию (4-2), впервые в своей истории завоевав трофей.

«Я удивлен и рад победе "Авангарда". Омск — хоккейный город. Скоро там будет новая арена, болельщики, наконец, смогут воочию наблюдать за игрой команды.

И надо отметить Боба Хартли — он великий тренер, и он это доказал», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Хартли стал вторым тренером в истории, сумевшим выиграть и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли (с «Колорадо»). Первым был Майк Кинэн, выигравший трофеи с магнитогорским «Металлургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс».