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    «Авангард» победил ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

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    Омский «Авангард» на своем льду обыграл московский ЦСКА (1:0) в 6-м матче серии финала Кубка Гагарина.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский, поразив ворота Юханссона на 20-й минуте.

    КХЛ. Финал
    «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
    Гол: Толчинский — 6 (Каски), 19:28 — 1:0Вратари: Грубец — Юханссон (59:24)Броски: 23 (10+10+3) — 25 (11+9+5)Штраф: 4 — 2

    Благодаря этой виктории команда Боба Хартли выиграла серию у армейцев с общим счетом 4-2, став обладателем Кубка Гагарина — 2021, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

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