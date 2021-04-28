«Авангард» победил ЦСКА и впервые стал обладателем Кубка Гагарина

Омскийна своем льду обыграл московский(1:0) в 6-м матче серии финала Кубка Гагарина.

Единственную шайбу забросил Сергей Толчинский, поразив ворота Юханссона на 20-й минуте.

КХЛ. Финал «Авангард» (Омск) — ЦСКА (Москва) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Толчинский — 6 (Каски), 19:28 — 1:0Вратари: Грубец — Юханссон (59:24)Броски: 23 (10+10+3) — 25 (11+9+5)Штраф: 4 — 2

Благодаря этой виктории команда Боба Хартли выиграла серию у армейцев с общим счетом 4-2, став обладателем Кубка Гагарина — 2021, впервые в своей истории завоевав этот трофей.