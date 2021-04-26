«Авангард» в третий раз обыграл ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА — «Авангард» Фото: globallookpress.com
Забитыми шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов и Рид Буше.
КХЛ. Финал
ЦСКА (Москва) — «Авангард» (Омск) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)
Голы: Шарипзянов — 3 (Каблуков, Семенов), 24:23 — 0:1. Буше — 8 (мен.), 34:23 — 0:2Вратари: Юханссон (57:50 — 58:12, 58:27) — ГрубецШтраф: 4 — 6Броски: 26 (9+8+9) — 23 (8+13+2)Счет в серии: 2-3
Таким образом, омичи вышли вперед и ведут в серии 3:2. Если они выиграют следующий поединок, то станут обладателями Кубка Гагарина. Следующая игра состоится 28 апреля в Балашихе.