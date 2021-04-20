ЦСКА обыграл «Авангард» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

В состав победителей шайбы забросили Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов.
Свой седьмой сухой матч в этом плей-офф оформил голкипер ЦСКА Ларс Юханссон.
Кубок Гагарина. Финал
ЦСКА — «Авангард» (Омск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Шалунов — 11 (бол., Соркин, Окулов), 35:27 — 1:0. Слепышев — 5 (Сергеев), 43:22 — 2:0. Попов — 1 (Киселевич, Рыков), 47:56 — 3:0Вратари: Юханссон — ГрубецБроски: 35 (7+14+14) — 20 (5+6+9)Штраф: 6 — 24
Счет в серии сравнялся — 1-1. Третий матч пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе.