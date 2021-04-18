Хартли: Идеальных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к этому

Главный тренер «Авангарда»похвалил свою команду после победы над(4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Сложно ожидать большего, чем-то, что смогли показать наши ребята. Они смогли оставить все эмоции позади после победы в серии над Казанью.

У нас оставалось всего несколько дней для того, чтобы перестроиться и настроиться на финал. Накануне мы лишь несколько минут провели на льду, чтобы восстановить эту энергию.

Я очень доволен, все здорово себя показали, невероятный матч отыграли. Идеальных хоккейных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к этому.

Ребята старались, работали, выкладывались, дисциплинированно действовали, заслуженная победа, приятно было ее одержать.

Мы знаем ЦСКА и они также знают нас, думаю, секретов практически не остается, несмотря на то, что мы выступаем в разных конференциях.

Но мы уже встречались в плей-офф, и когда такое происходит, ты команду хорошо знаешь. При этом у нас больше изменений в составе, если сравнивать с финалом 2019 года.

Но они были первые в итоге после регулярки, когда такое происходит после 60 матчей, понятно, что это не одно везение, говорит о том, что команда действительно очень сильная.

Я уже ранее говорил, что ЦСКА — это модель, на которую должны все ориентироваться», — сказал Хартли пресс-службе ЦСКА.

В свою очередь главный тренер армейцев Игорь Никитин ответил на один вопрос.

«Соперник больше хотел победить, так как в три раза превзошел ЦСКА по блокированным броскам и силовым приемам? Есть логика в ваших словах и этой статистике», — заявил Никитин.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 20 апреля в Москве.