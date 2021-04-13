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    «Ак Барс» в третий раз победил «Авангард» и сравнял счет в серии

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    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над омским «Авангардом» (2:0) в шестом матче финала Восточной конференции КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Обе шайбы забросил нападающий казанцев Кирилл Петров.

    Вратарь казанской команды Тимур Билялов отразил 19 бросков по своим воротам.

    КХЛ. Финалы конференций
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Петров — 5 (Галиев), 45:48 — 0:1. Петров — 6 (п.в., Воронков), 59:47 — 0:2Вратари: Грубец (58:17 — 59:13, 59:29) — БиляловБроски: 19 (10+3+6) — 29 (9+8+12)Штраф: 2 — 2

    Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч финала Конференции пройдет 15 апреля в Казани.

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