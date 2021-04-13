«Ак Барс» в третий раз победил «Авангард» и сравнял счет в серии

«Ак Барс» Фото: globallookpress.com
Обе шайбы забросил нападающий казанцев Кирилл Петров.
Вратарь казанской команды Тимур Билялов отразил 19 бросков по своим воротам.
КХЛ. Финалы конференций
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Петров — 5 (Галиев), 45:48 — 0:1. Петров — 6 (п.в., Воронков), 59:47 — 0:2Вратари: Грубец (58:17 — 59:13, 59:29) — БиляловБроски: 19 (10+3+6) — 29 (9+8+12)Штраф: 2 — 2
Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч финала Конференции пройдет 15 апреля в Казани.