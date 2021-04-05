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    Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси» со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 2:2).

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и сделал 2 голевые передачи.

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов набрал 2 (1+1) очка. Также 2 результативные передачи сделал Дмитрий Орлов.

    Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 35 бросков.

    Российские игроки хозяев льда Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов результативными действиями не отметились.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)
    Голы: Зэйджак — 6 (Меркли, Мюррей), 3:17 — 1:0. Оши — 11 (Овечкин, Диллон), 9:16 — 1:1. Шири — 8 (Орлов, Шульц), 23:21 — 1:2. Овечкин — 19 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 28:09 — 1:3. Шарангович — 8 (Мюррей, Хьюз), 37:42 — 2:3. Хагелин — 4 (мен., Хэтэуэй, Диллон), 42:41 — 2:4. Кузнецов — 7 (Овечкин, Орлов), 45:31 — 2:5. Братт — 4 (Заха), 50:15 — 3:5. Зэйджак — 7 (Меркли, Мюррей), 55:53 — 4:5Вратари: Блэквуд (57:45) — СамсоновБроски: 39 (17+14+8) — 19 (5+7+7)Штраф: 6 — 8

    7 апреля «Вашингтон» на выезде сыграет с «Айлендерс», «Нью-Джерси» в этот же день дома примет «Баффало».

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