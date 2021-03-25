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    НХЛ. «Питтсбург» победил «Баффало», покер Эндрю Коппа

    Состоялись матчи игрового дня в НХЛ

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    Эндрю Копп
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    Эндрю Копп

    «Питтсбург» — «Баффало» 5:2

    «Питтсбург» на своем льду сумел разгромить «Баффало» со счетом 5:2. Данное поражение стало для гостей 15-м подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Баффало» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Родригес — 3 (Лафферти, Янковски), 7:36 — 1:0. Летанг — 6 (Кросби, Раст), 15:44 — 2:0. Далин — 2 (Монтур, Холл), 17:17 — 2:1. Марино — 2 (Маккэн, Эштон-Риз), 37:29 — 3:1. Эштон-Риз — 7 (мен., Годро), 39:36 — 4:1. Кросби — 13 (Гюнтцель, Мэтисон), 43:57 — 5:1. Олофссон — 9 (буллит), 54:35 — 5:2Вратари: Джерри — ТокарскиШтраф: 6 — 10Броски: 42 (21+13+8) — 28 (12+6+10)

    Сидни Кросби забросил свою 13 шайбу в сезоне и продолжает лидировать в списке бомбардиров команды. Евгений Малкин на игру заявлен не был из-за травмы.

    «Питтсбург» — «Баффало»

    «Ванкувер» — «Виннипег» 1:5

    «Ванкувер» дома проиграл «Виннипегу» с разницей в 4 шайбы. Игра завершилась со счетом 1:5.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Виннипег» — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
    Голы: Копп — 7 (бол., Пионк, Дюбуа), 25:53 — 0:1. Копп — 8 (бол., Перро, Элерс), 30:50 — 0:2. Шайфли — 13 (Уилер, Штястны), 38:13 — 0:3. Копп — 9 (п.в.), 55:50 — 0:4. Копп — 10 (Эпплтон, Лаури), 57:34 — 0:5. Хегландер — 7 (Хорват, Бесер), 58:35 — 1:5Вратари: Демко (54:00 — 55:50) — ХеллибакШтраф: 11 — 9Броски: 39 (11+20+8) — 36 (12+16+8)

    В составе победителей 4 шайбы забросил Эндрю Копп. Также отметился Марк Шайфли. У гостей голом отличился Нильс Хегландер.

    «Ванкувер» — «Виннипег»

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» 4:2

    «Сан-Хосе» сумел победить соседа по турнирной таблице «Лос-Анджелес». Игра завершилась со счетом4:2.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
    Голы: Балцерс — 3 (Серенсен, Гэмбрелл), 22:14 — 1:0. Кейн — 13 (Бернс, Лабанк), 33:39 — 2:0. Иафалло — 8 (Браун, Даути), 39:47 — 2:1. Кейн — 14 (Ферраро, Бернс), 40:21 — 3:1. Хертл — 9 (Власик, Шимек), 41:43 — 4:1. Кемпе — 12 (Даути, Виларди), 44:27 — 4:2Вратари: Джонс — Петерсен (56:57 — 57:05, 59:24)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (6+12+10) — 44 (13+16+15)

    В составе «Сан-Хосе» дубль сделал Эвандер Кейн. Также по шайбе забросили Рудольф Балцерс и Томаш Хертл. Алекс Иафалло и Адриан Кемпе стали авторами результативных бросков у «Королей».

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
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