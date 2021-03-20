НХЛ. Дубль Овечкина, шайба Панарина и победный буллит Тарасенко

«Вашингтон» — «Рейнджерс» 2:1

«Вашингтон» на своем льду переиграл «Рейнджерс» со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Победу «столичным» принес Александр Овечкин, на счету которого дубль в концовке матча. Одну из шайб капитану помог забросить Евгений Кузнецов. Автором единственной шайбы у гостей стал Артемий Панарин.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) Голы: Панарин — 8 (бол., Строум, Фокс), 16:42 — 0:1. Овечкин — 13 (Кузнецов, Шульц), 53:18 — 1:1. Овечкин — 14 (Карлсон, Хара), 56:27 — 2:1Вратари: Ванечек — Георгиев (59:13)Штраф: 8-4Броски: 18 (5+6+7) — 33 (8+11+14)

Для «Вашингтона» эта победа стала седьмой подряд, «Рейнджерс» потерпели пятое поражение в последних семи играх.

«Вашингтон» — «Рейнджерс»

«Торонто» — «Калгари» 3:4

«Калгари» на выезде одолел «Торонто» со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0). Российский защитник «Флэйм» Никита Нестеров отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Калгари» — 3:4 (2:3, 1:1, 0:0) Голы: Ткачак — 8 (Нестеров, Линдхольм), 1:19 — 0:1. Райан — 2 (Андерссон, Лучич), 7:33 — 0:2. Спецца — 6 (Райлли, Симмондс), 12:47 — 1:2. Танев — 2 (Хэнифин), 18:55 — 1:3. Керфут — 5 (Богосян, Дермотт), 19:35 — 2:3. Марнер — 12, 23:48 — 3:3. Джиордано — 4 (бол., Андерссон, Баклунд), 32:33 — 3:4Вратари: Андерсен (58:02) — МаркстремШтраф: 11-11Броски: 27 (12+7+8) — 18 (7+9+2)

«Торонто» идет во главе Северного дивизиона (40 очков), «Калгари» занимает шестое место (33 балла).

«Торонто» — «Калгари»

«Монреаль» — «Ванкувер» 2:3 ОТ

Шайба Джей Ти Миллера на второй минуте овертайма принесла «Ванкуверу» выездную победу над «Монреалем» — 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Защитник «Канадиенс» Александр Романов результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) Голы: Перри — 6 (бол., Питри, Татар), 4:15 — 1:0. Годетт — 4 (Руссель, Макьюэн), 22:25 — 1:1. Хегландер — 6 (Шмидт, Бесер), 26:37 — 1:2. Сузуки — 6 (бол., Питри), 59:03 — 2:2. Миллер — 9 (Хьюз), 62:01 — 2:3Вратари: Аллен (58:08 — 59:03) — ДемкоШтраф: 4-8Броски: 31 (8+13+10+0) — 28 (11+10+6+1)

«Монреаль» с 35 очками идет четвертым на Севере, «Ванкувер» — пятый, имея на балл меньше.

«Монреаль» — «Ванкувер»

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 1:2 Б

«Сент-Луис» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» — 2:1 Б. Автором победного броска стал российский нападающий Владимир Тарасенко.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Донато — 4 (Серенсен, Хертл), 35:08 — 1:0. Бозак — 1 (мен., Клиффорд), 46:22 — 1:1Победный буллит: ТарасенкоВратари: Джонс — БиннингтонШтраф: 14-4Броски: 31 (9+7+11+4) — 34 (12+12+10+0)

«Сан-Хосе» с 26 очками находится на седьмом месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» — четвертый (35 баллов).

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес» — «Вегас» 2:4

«Вегас» одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде «Лос-Анджелес» со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе победителей дублем отметился Макс Пачиоретти.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Вегас» — 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) Голы: Пачиоретти — 15 (Стоун), 10:17 — 0:1. Пачиоретти — 16 (Теодор, Мартинес), 12:53 — 0:2. Иафалло — 7 (Копитар, Даути), 19:42 — 1:2. Мур — 4 (Рой, Бьернфот), 26:18 — 2:2. Карлссон — 7 (Маршессо, Мартинес), 35:15 — 2:3. Каррье — 1 (Хэг, Носек), 50:34 — 2:4Вратари: Куик (57:38 — 57:50, 58:12 — 59:06, 59:26) — ЛенерШтраф: 4-2Броски: 25 (12+5+8) — 33 (11+16+6)

«Лос-Анджелес» с 35 находится на пятом месте в Западном дивизионе, «Вегас» идет во главе этого дивизиона, имея на своем счету 43 балла.