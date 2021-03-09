«Локомотив» вышел в полуфинал Западной конференции, обыграв «Йокерит»

Ярославскийодержал гостевую победу над финским(4:1) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

В составе победителей по шайбе забросили Алексей Марченко, Теему Пулккинен, Андре Петерссон и Владимир Ткачев.

За «Йокерит» отличился Йонатан Пудас.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) Голы: Марченко — 1 (бол., Красковский, Алексеев), 9:19 — 0:1. Пудас — 1, 27:24 — 1:1. Пулккинен — 4 (бол., Коршков), 31:59 — 1:2. Петерссон — 3 (Коршков), 53:19 — 1:3. Ткачев — 3 (Рафиков, Коршков), 55:52 — 1:4Вратари: Линдбек — ПаскуалеБроски: 31 (13+9+9) — 34 (13+11+10)Штраф: 4 — 6

Железнодорожники выиграли все четыре матча противостояния и вышли в полуфинал Западной конференции.