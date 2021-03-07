Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Филадельфию»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛобыгралсо счетом 4:3

В составе «Пингвинз» россиянин Евгений Малкин забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Филадельфия» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Голы: Конекны — 5 (Лотон), 6:08 — 0:1. Малкин — 5 (бол., Кросби, Гюнтцель), 7:54 — 1:1. Раст — 8 (бол., Гюнтцель, Кросби), 18:01 — 2:1. Хэйс — 8 (бол., Проворов, Конекны), 21:20 — 2:2. Гостисбеер — 3 (Лотон, Ворачек), 32:04 — 2:3. Эштон-Риз — 4 (Танев), 38:10 — 3:3. Маккэн — 5 (Танев, Малкин), 50:41 — 4:3Вратари: Джерри — Эллиотт (58:02 — 58:38, 59:18)Броски: 27 (7+11+9) — 22 (6+8+8)Штраф: 12 — 10

«Питтсбург» после 23 игр набрал 27 очков и идет 5-м в Восточном дивизионе. «Филадельфия» с тем же количеством очков после 21 игры идет на 4-й позиции.