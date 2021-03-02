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    Воробьев: Разведка боем прошла результативно

    Хоккей Металлург Мг Барыс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ с «Барысом» (7:4, 1-0 — в серии).

    Илья Воробьёв
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    Илья Воробьёв

    «Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно.

    Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей.

    Сказали ли что-то в раздевалке очень эмоциональное после первого периода или ребята сами подумали о своей игре? Тут комбинация факторов.

    И ребята каждый подумал, и мы сказали. Важно, что забили сразу гол в большинстве. Он дал нам возможность вернуться.

    Не опасались ли, что замена Швырёва в центре четвёртого звена отразится на игре на вбрасываниях?

    У нас третье звено — Голдобин, Кошелев и Коробкин — и забили три гола. Что тут говорить?» — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.

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