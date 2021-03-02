Воробьев: Разведка боем прошла результативно

Илья Воробьёв Фото: globallookpress.com
«Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно.
Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей.
Сказали ли что-то в раздевалке очень эмоциональное после первого периода или ребята сами подумали о своей игре? Тут комбинация факторов.
И ребята каждый подумал, и мы сказали. Важно, что забили сразу гол в большинстве. Он дал нам возможность вернуться.
Не опасались ли, что замена Швырёва в центре четвёртого звена отразится на игре на вбрасываниях?
У нас третье звено — Голдобин, Кошелев и Коробкин — и забили три гола. Что тут говорить?» — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.