Воробьев: Разведка боем прошла результативно

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал результат первого матча серии плей-офф КХЛ с(7:4, 1-0 — в серии).

«Для первого матча довольно неожиданный результат, много голов. Разведка боем прошла результативно.

Выбор Кошечкина был мотивирован многими вещами. Думаю, нет смысла обсуждать игру вратарей.

Сказали ли что-то в раздевалке очень эмоциональное после первого периода или ребята сами подумали о своей игре? Тут комбинация факторов.

И ребята каждый подумал, и мы сказали. Важно, что забили сразу гол в большинстве. Он дал нам возможность вернуться.

Не опасались ли, что замена Швырёва в центре четвёртого звена отразится на игре на вбрасываниях?

У нас третье звено — Голдобин, Кошелев и Коробкин — и забили три гола. Что тут говорить?» — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.