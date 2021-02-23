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    «Сибирь» в гостях победила «Трактор»

    «Трактор» — «Сибирь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Трактор Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла «Трактор» — 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

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    Дубль у победителей оформил Олег Ли (7 и 47 минуты), по шайбе забросили Данил Романцев (19) и Вячеслав Ушенин (25).

    В составе челябинской команды точные броски нанесли Томаш Гика (25) и Ник Бэйлен (37).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Ли — 16 (Руохомаа), 6:48 — 0:1. Романцев — 10 (мен., Ермаков, Шашков), 18:18 — 0:2. Вяч. Ушенин — 3 (Ли), 24:32 — 0:3. Гика — 13 (Бэйлен, Авцин), 25:00 — 1:3. Бэйлен — 13 (бол., Пилут, Гика), 36:15 — 2:3. Ли — 17 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 46:36 — 2:4Вратари: Вилл (58:16 — 58:50, 59:02) — СятериШтраф: 6 — 29Броски: 33 (13+12+8) — 30 (14+11+5)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает девятое место (54 очка), а «Трактор» — пятое (70 очков).

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