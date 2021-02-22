СКА победил «Куньлунь», забив 4 шайбы в третьем периоде

В матче регулярного сезона КХЛизбежал поражения и вырвал победу ув третьем периоде (4:3).

«Армейцы» проиграли 0:2 в первом периоде и еще одну шайбу пропустили во втором.

Благодаря дублям Кирилла Марченко и Мальте Стремвалла СКА переломил ход поединка в третьем периоде и одержал победу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) Голы: Шашков — 3 (Николишин, Челиос), 3:36 — 1:0. Уэллман — 5 (Шинкарук, Уэрек), 15:56 — 2:0. С. Фу — 9, 37:35 — 3:0. Стремвалль — 15, 44:38 — 3:1. Марченко — 13 (А. Бринкман, Аалтонен), 45:08 — 3:2. Стремвалль — 16 (бол., Марченко, Вей), 55:08 — 3:3. Марченко — 14 (Кирсанов, Ткачев), 59:44 — 3:4Вратари: Шикин — ХелльбергШтраф: 2 — 8Броски: 20 (6+8+6) — 33 (13+8+12)

СКА остается на второй позиции в турнирной таблице «Запада». «Куньлунь» является последней командой «Востока».