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    «Йокерит» на своем льду победил «Витязь»

    Хоккей КХЛ Йокерит Витязь Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» переиграл подольский «Витязь» (5:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе финского клуба заброшенными шайбами отличились Петер Регин (8-я минута, бол.), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53, мен., п.в.).

    У подмосковной команды отличился Даниил Пыленков (31, бол).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
    Голы: Регин — 6 (бол., О`Нилл, Грант), 7:47 — 1:0. Шредер — 15 (Крейчик, Кивисте), 21:18 — 2:0. Пыленков — 5 (бол., Ержабек), 30:12 — 2:1. Йенсен — 16 (Регин, Юнттила), 48:28 — 3:1. Фриман — 1 (О`Нилл, Шредер), 49:15 — 4:1. Юнттила — 2 (мен., п.в., Мяеналанен, Фриман), 52:08 — 5:1Вратари: Юкури — Ежов (Тодыков, 49:15, 50:48 — 52:08)Броски: 33 (10+10+13) — 20 (9+3+8)Штраф: 12 — 18

    «Йокерит» набрал 69 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь, имея в активе 57 очков, занимает девятое место.

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