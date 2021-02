Кросби провел 1000 игру в составе «Питтсбурга»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:2.

Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби это встреча стала 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб.

На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру провел в «Питтсбурге», 1276 (468+808) очков.

Paying their respects to their captain.

Looking good, guys! pic.twitter.com/wAULq8hGLz