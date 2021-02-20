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    «Локомотив» вырвал победу у СКА, «Спартак» был сильнее «Ак Барса»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Локомотив Спартак СКА Прогнозы на КХЛ
    В Ярославле «Локомотив» сумел с минимальным отрывом обыграть СКА (2:1) в матче регулярного сезона КХЛ.

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    Рушан Рафиков и Павел Красковский забывали за «Железнодорожников». Йоонас Кемппайнен стал единственным автором заброшенной шайбы у СКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Кемппайнен — 14 (мен., Кетов, Белов), 10:18 — 0:1. Рафиков — 4 (Красковский), 31:41 — 1:1. Красковский — 16 (Коршков), 59:34 — 2:1Вратари: Коновалов — Самонов (59:34)Штраф: 6 — 10Броски: 36 (7+14+15) — 31 (10+10+11)

    «Локомотив» — четвертый, СКА — второй. Оба клуба отобрались в плей-офф Кубка Гагарина.

    В матче «Ак Барса» и «Спартака» сильнее были москвичи. Они выиграли в овертайме 3:2.

    Победную шайбу в овертайме забросил защитник Яков Рылов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
    Голы: Да Коста — 27 (Галимов, Тихонов), 5:40 — 1:0. Викстранд — 2 (бол., Да Коста), 42:11 — 2:0. Никонцев — 10 (бол., Федоров, Рылов), 50:19 — 2:1. Ганзл — 11 (Никонцев, Федоров), 57:11 — 2:2. Рылов — 4 (Никонцев, Ганзл), 62:52 — 2:3Вратари: Рейдеборн — ГудачекШтраф: 6 — 4Броски: 18 (3+4+8+3) — 24 (7+10+6+1)

    Для «Спартака» эта победа очень важна, поскольку команда борется за место в плей-офф. Сейчас гости занимают 8 место в Западной конференции и пока что проходят в финальную стадию турнира.

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