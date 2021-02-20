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    Барбашев из-за травмы выбыл на шесть недель

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    «Сент-Луис» на своем официальном сайте сообщил подробности о травме российского форварда Ивана Барбашева.

    Иван Барбашев
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    Иван Барбашев

    25-летний россиянин получил травму левого голеностопа в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ) и выбыл из строя на шесть недель.

    Отмечается, что после окончания этого срока Барбашев пройдет повторное обследование.

    В нынешнем сезоне Барбашев провел 17 матчей, набрав 6 (2+4) очков результативности.

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