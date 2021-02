Барбашев из-за травмы выбыл на шесть недель

на своем официальном сайте сообщил подробности о травме российского форварда

25-летний россиянин получил травму левого голеностопа в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ) и выбыл из строя на шесть недель.

Отмечается, что после окончания этого срока Барбашев пройдет повторное обследование.

Ivan Barbashev sustained an injury to his left ankle and will be re-evaluated in six weeks. https://t.co/Ifpq5s3W7q #stlblues