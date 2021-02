Овечкин — в сотне лучших ассистентов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона»отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (3:1).

Для 35-летнего форварда эта передача стала 581-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило Александру войти в топ-100 ассистентов в истории лиги, повторив результата Дэйва Бабича.

Washington Capitals forward Alex Ovechkin has moved past Alex Tanguay for 101st and tied Dave Babych for 100th on the all time assist list with 581!

98. Eric Staal — 587

99. Paul Kariya — 587

100. Alex Ovechkin — 581

101. Dave Babych — 581

102. Alex Tanguay — 580#ALLCAPS pic.twitter.com/qrYg8ea45t