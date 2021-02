Овечкин вышел на чистое седьмое место по голам в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона»стал автором гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:4).

Этот гол стал для россиянина 709-м в рамках регулярных чемпионатов. Овечкин вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по этому показателю, обойдя Майка Гартнера.

🚨 7️⃣0️⃣9️⃣ 🚨

Alex Ovechkin (@ovi8) is now 7th on the all-time list for most NHL goals. 👏 pic.twitter.com/QLsA1wskUW