«Амур» — «Сибирь»: счет матча 3:1, обзор голов

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл— 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

Дубль у победителей оформил Валентин Пьянов (24 и 59 минуты), еще одну шайбу забросил Никита Камалов (36).

В составе гостей точный бросок нанес Олег Ли (46).

Напомним, что 31 января «Амур» тоже победил «Сибирь» со счетом 3:1.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Пьянов — 10 (Лугин, Турбин), 23:18 — 1:0. Камалов — 4 (Рассказов, Сергиенко), 35:09 — 2:0. Ли — 14 (Руохомаа, Шаров), 45:18 — 2:1. Пьянов — 11 (бол., Бутузов, Йордан), 58:15 — 3:1Вратари: Аликин — Ахметов (58:35)Штраф: 16 — 6Броски: 21 (4+11+6) — 44 (14+12+18)

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (44 очка), а «Сибирь» — девятое (48 очков).