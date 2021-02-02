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    «Амур» повторно обыграл «Сибирь»

    «Амур» — «Сибирь»: счет матча 3:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Амур Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль у победителей оформил Валентин Пьянов (24 и 59 минуты), еще одну шайбу забросил Никита Камалов (36).

    В составе гостей точный бросок нанес Олег Ли (46).

    Напомним, что 31 января «Амур» тоже победил «Сибирь» со счетом 3:1.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Пьянов — 10 (Лугин, Турбин), 23:18 — 1:0. Камалов — 4 (Рассказов, Сергиенко), 35:09 — 2:0. Ли — 14 (Руохомаа, Шаров), 45:18 — 2:1. Пьянов — 11 (бол., Бутузов, Йордан), 58:15 — 3:1Вратари: Аликин — Ахметов (58:35)Штраф: 16 — 6Броски: 21 (4+11+6) — 44 (14+12+18)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает десятое место (44 очка), а «Сибирь» — девятое (48 очков).

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