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    Матчи между «Каролиной» и «Флоридой» перенесли из-за Covid-19

    Хоккей НХЛ Каролина Харрикейнз Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о переносе двух матчей регулярного чемпионата с участием «Каролины» и «Флориды».

    «Каролина»
    «Каролина»

    Команды должны были провести два матча подряд 21 и 23 января, однако в данный момент пять игроков «Каролины» по-прежнему находятся в списке зараженных COVID-19.

    Все тренировочные зоны «Харрикейнз» остаются закрытыми для игроков до дальнейшего уведомления. Новые даты матчей будут объявлены позднее.

    Во вторник, 19 января, в протокольный список COVID-19 были помещены форварды «Каролины» Уоррен Фогель, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Тейво Теравайнен, а также защитник Джейкоб Славин.

    Из-за этого ранее НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина».

    Ожидается, что следующий матч «Каролина» проведет дома 26 января против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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