Матчи между «Каролиной» и «Флоридой» перенесли из-за Covid-19

Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила о переносе двух матчей регулярного чемпионата с участием «Каролины» и «Флориды».

Команды должны были провести два матча подряд 21 и 23 января, однако в данный момент пять игроков «Каролины» по-прежнему находятся в списке зараженных COVID-19.

Все тренировочные зоны «Харрикейнз» остаются закрытыми для игроков до дальнейшего уведомления. Новые даты матчей будут объявлены позднее.

Во вторник, 19 января, в протокольный список COVID-19 были помещены форварды «Каролины» Уоррен Фогель, Джордан Мартинук, Джордан Стаал и Тейво Теравайнен, а также защитник Джейкоб Славин.

Из-за этого ранее НХЛ объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Нэшвилл» — «Каролина».

Ожидается, что следующий матч «Каролина» проведет дома 26 января против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

