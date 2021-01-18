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    Фазель: Совет ИИХФ считает неуместным проведение турнира, когда есть серьезные проблемы, которые нужно решать

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал решение организации перенести чемпионат мира по хоккею из Минска.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    Чемпионат мира по хоккею должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Теперь турнир, скорее всего, пройдет только в Латвии.

    Напомним, что 16 января генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс заявил, что Латвия способна самостоятельно принять чемпионат мира по хоккею.

    «Очень прискорбно, что нам пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги.

    В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти правильный путь вперед.

    Хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать, а также в приоритете должна быть безопасность команд, зрителей и официальных лиц», — цитирует сайт ИИХФ Фазеля

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