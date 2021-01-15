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    «Спартак» дома проиграл «Йокериту», «Динамо» обыграло «Торпедо»

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» на выезде обыграл «Спартак» 3:1.

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    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Йоэнсуу — 11 (бол., О`Нилл, Грант), 12:59 — 0:1. Ганзл — 9 (Радил), 13:13 — 1:1. Юнттила — 1 (мен., Норман), 22:24 — 1:2. Регин — 5 (Савинайнен, Грант), 57:56 — 1:3Вратари: Гудачек (58:19) — КалниньшШтраф: 6 — 10Броски: 26 (4+10+12) — 14 (8+5+1)

    Победа гостям досталась благодаря точным броскам Ессе Йоэнсуу, Юлиуса Юнттилы и Петера Регина. У «красно-белых» отметился Робин Ганзл.

    В параллельном поединке московское «Динамо» со счетом 5:3 победило «Торпедо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)
    Голы: Чехович — 13 (бол., Уайдмэн, Терри), 9:54 — 0:1. Круглов — 3 (А.С. Алексеев, О. Зайцев), 23:20 — 1:1. Кагарлицкий — 10 (Шипачев, Яшкин), 27:41 — 2:1. Чайковски — 8 (Кагарлицкий, Шипачев), 33:42 — 3:1. Миле — 16, 34:04 — 3:2. Шварц — 8 (Шенфельд), 34:39 — 3:3. Тарасов — 15 (Ефремов, Волков), 37:11 — 4:3. Волков — 3 (п.в., Бочаров), 58:57 — 5:3Вратари: Бочаров — Кочетков (Тихомиров, 33:42, 58:36 — 58:57, 59:15)Штраф: 4 — 6Броски: 45 (18+18+9) — 20 (6+7+7)

    После этой победы московский коллектив вышел на 4 место в Западной конференции, набрав 60 очков. «Йокерит» отстает на 7 пунктов.

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