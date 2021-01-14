«Трактор» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

Хоккеисты «Трактора»
ХК «Трактор»
Счет на 22-й минуте открыл Вячеслав Основин. На 47-й минуте Денис Бодров удвоил преимущество челябинской команды.
Гости сократили отставание на 57-й минуте усилиями Каспарса Даугавиньша.
Для челябинцев эта победа стала первой после пяти поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Основин — 9 (мен.), 21:55 — 1:0. Бодров — 3 (бол., Бывальцев, Оберг), 46:08 — 2:0. Даугавиньш — 14 (Ержабек), 56:26 — 2:1Вратари: Вилл — Тодыков (58:30 — 59:17)Штраф: 12 — 16Броски: 31 (10+11+10) — 27 (5+5+17)
«Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции (53 очка). «Витязь» — девятый на Западе (45 очков).