Скабелка: Игроки «Локомотива» были мобильны, успевали везде

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Отличный матч, все 60 минут смогли поддерживать высокий темп. Много играли в зоне СКА, имели территориальное преимущество, много моментов создали.

Хорошо, что количество перешло в качество, смогли довести матч до победы. Спасибо болельщикам, очень хорошая поддержка была.

Было ли важно сыграть против СКА без удалений? Важно в каждом матче. В любой команде есть ребята, которые могут выйти и забить.

Мы на этом акцентировали внимание. Сегодня судьям даже зацепиться не за что было: ребята были мобильны, успевали везде.

Работают у нас все хорошо. Не все получалось по ходу сезона при реализации лишнего, какие-то моменты поменяли.

Иванов достаточно серьезно прогрессировал с начала сезона, дали ему возможность сыграть в бригаде большинства.

Мы выпускаем три бригады, сегодня третья реализовала большинство. В каждом розыгрыше сейчас присутствует агрессия, хотя не всегда получается забивать.

Но ребята идут на ворота, быстро двигают шайбу, поэтому удается создавать моменты», — приводит слова Скабелки пресс-служба СКА. 0