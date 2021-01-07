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    Скабелка: Игроки «Локомотива» были мобильны, успевали везде

    Хоккей Локомотив СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу над СКА (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «Отличный матч, все 60 минут смогли поддерживать высокий темп. Много играли в зоне СКА, имели территориальное преимущество, много моментов создали.

    Хорошо, что количество перешло в качество, смогли довести матч до победы. Спасибо болельщикам, очень хорошая поддержка была.

    Было ли важно сыграть против СКА без удалений? Важно в каждом матче. В любой команде есть ребята, которые могут выйти и забить.

    Мы на этом акцентировали внимание. Сегодня судьям даже зацепиться не за что было: ребята были мобильны, успевали везде.

    Работают у нас все хорошо. Не все получалось по ходу сезона при реализации лишнего, какие-то моменты поменяли.

    Иванов достаточно серьезно прогрессировал с начала сезона, дали ему возможность сыграть в бригаде большинства.

    Мы выпускаем три бригады, сегодня третья реализовала большинство. В каждом розыгрыше сейчас присутствует агрессия, хотя не всегда получается забивать.

    Но ребята идут на ворота, быстро двигают шайбу, поэтому удается создавать моменты», — приводит слова Скабелки пресс-служба СКА. 0

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