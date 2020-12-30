«Спартак» — «Динамо» Рига: счет матча 2:5, обзор голов

Фрагмент матча
ХК «Динамо» Рига
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:5 (1:1, 1:2, 0:2).
В составе гостей шайбы забросили Лаурис Дарзиньш (5 минута), Даниелс Берзиньш (31), Рихардс Букартс (40), Мартиньш Дзиеркалс (43) и Денис Паршин (52).
У «красно-белых» отличились Лукаш Радил (8) и Михаил Юньков (27).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Голы: Дарзиньш (Якс, Индрашис), 04:14 — 0:1 (бол). Радил (Ганзл), 07:22 — 1:1. Юньков (Мусин, Талалуев), 26:34 — 2:1. Берзиньш (Индрашис), 30:33 — 2:2. Рих.Букартс (Дзиеркалс, Налимов), 39:41 — 2:3. Дзиеркалс (Роб.Букартс, Рих.Букартс), 42:14 — 2:4. Паршин (Дарзиньш, Индрашис), 51:46 — 2:5Вратари: Беспалов (Гудачек, 52) — Налимов
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает седьмое место (44 очка), а рижское «Динамо» — 11-е (19 очков). 0