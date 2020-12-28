«Йокерит» в овертайме обыграл «Локомотив»

В составе хозяев отличились Джордан Шредер, Велли-Матти Савинайнен и Хенрик Хаапала, оформивший дубль.
За ярославцев шайбы забросили Антон Ландер, Артур Каюмов и Теему Пулккинен.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Шредер — 9 (бол., О`Нилл, Грант), 16:45 — 1:0. Ландер — 8 (Баранцев, Петерссон), 17:59 — 1:1. Каюмов — 8 (бол., Ландер, Баранцев), 23:05 — 1:2. Савинайнен — 11 (Шредер, Йенсен), 38:48 — 2:2. Пулккинен — 10 (Кудрявцев, Паскуале), 41:28 — 2:3. Хаапала — 5 (Йоэнсуу), 58:30 — 3:3. Хаапала — 6 (Лев, Норман), 61:31 — 4:3Вратари: Линдбек (58:20 — 58:30) — ПаскуалеБроски: 32 (7+9+15+1) — 26 (7+13+5+1)Штраф: 20 — 16
«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, а «Йокерит» — восьмое. Ярославцы набрали 53 очка в 38 матчах. У финского клуба 43 очка после 35 встреч.
30 декабря состоятся матчи «Торпедо» — «Локомотив» и «Йокерит» — СКА. 0