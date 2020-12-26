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    «Динамо» в овертайме дожало СКА

    Хоккей КХЛ Динамо СКА Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над питерским СКА (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
    «Динамо»

    В составе победителей отличились Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачев. Шайба армейцев на счету Антона Белова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кагарлицкий — 9 (Шипачев), 37:31 — 1:0. Белов — 2 (Ткачев), 39:47 — 1:1. Шипачев — 13 (Хиетанен), 62:49 — 2:1Вратари: Еременко — СамоновБроски: 24 (4+14+3+3) — 25 (6+9+9+1)Штраф: 4 — 10

    СКА занимает второе место в Западной конференции, имея 56 очков после 40 матчей. «Динамо» находится на четвертой строчке таблицы «Запада», набрав 50 очков в 39 играх.

    28 декабря состоятся матчи «Сочи» — СКА и «Спартак» — «Динамо» (Москва). 0

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