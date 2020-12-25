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    Нападающий «Динамо» извинился перед фанатами после разгрома от «Ак Барса»

    Хоккей КХЛ Динамо Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Нападающий «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (2:7) в чемпионате КХЛ.

    Дмитрий Кагарлицкий
    Дмитрий Кагарлицкий

    «Итог на табло, провалили игру. Хочется извиниться перед болельщиками, так играть нельзя, проигрывать с таким крупным счетом. Первый период провели довольно неплохо, но итоговый счет — безобразие.

    Думаю, что завтра проанализируем все, тренерский штаб укажет на ошибки, просмотрим матч и будем двигаться дальше. Сейчас правда нет времени, у нас впереди тяжелые игры, три матча перед новым годом, и они все будут непростыми.

    Поэтому нужно как-то постараться ее забыть. Сделать работу над ошибками, двигаться дальше, еще играть и играть», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт «Динамо». 0

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