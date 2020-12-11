«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в Казани

В составе победителей голами отметились Артем Галимов (6-я минута), Данис Зарипов (12), Артем Лукоянов (26), Кирилл Петров (39), Дмитрий Юдин (49), Стефан Да Коста (55) и Найджел Доус (60).
Минчане ответили результативными бросками Степана Фальковского (36) и Иван Лодни (59)
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
Голы: Галимов — 4 (Петров, Викстранд), 5:31 — 1:0. Зарипов — 5 (бол., Воронков, Яруллин), 11:58 — 2:0. Лукоянов — 2 (мен., Глухов), 25:12 — 3:0. Фальковский — 2 (Шарангович, Мерфи), 35:24 — 3:1. Петров — 8 (мен., Дыняк), 38:58 — 4:1. Юдин — 4 (Дыняк), 48:07 — 5:1. Да Коста — 13 (бол., Педан, Журавлев), 54:59 — 6:1. Лодня — 1 (бол., Козун), 58:05 — 6:2. Доус — 17 (Да Коста, Тихонов), 59:00 — 7:2Вратари: Билялов — Фурх (Тэйлор, 40:00)Броски: 29 (10+11+8) — 28 (5+11+12)Штраф: 37 — 8
«Ак Барс» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб идет на пятой строчке Запада с 41 очком.
13 декабря казанцы на своем поле примут «Йокерит», в этот же день «Динамо» отправится в гости к «Куньлуню». 0