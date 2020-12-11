ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт Левандовски«Золотой мяч» отменили. Но кто должен был его выиграть?
  • 20:56
    • Гол Кухарчука принес «Химкам» победу над «Арсеналом»
  • 18:03
    • Дале выиграл спринт на этапе КМ в Хохфильцене
  • 21:59
    • «Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в Казани
  • 21:29
    • Газизов объяснил причины ухода из «Спартака»
  • 20:43
    • Алиссон, Нойер и Облак претендуют на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
    Все новости спорта

    «Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в Казани

    Хоккей КХЛ Ак Барс Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» (7:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей голами отметились Артем Галимов (6-я минута), Данис Зарипов (12), Артем Лукоянов (26), Кирилл Петров (39), Дмитрий Юдин (49), Стефан Да Коста (55) и Найджел Доус (60).

    Минчане ответили результативными бросками Степана Фальковского (36) и Иван Лодни (59)

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Минск) — 7:2 (2:0, 2:1, 3:1)
    Голы: Галимов — 4 (Петров, Викстранд), 5:31 — 1:0. Зарипов — 5 (бол., Воронков, Яруллин), 11:58 — 2:0. Лукоянов — 2 (мен., Глухов), 25:12 — 3:0. Фальковский — 2 (Шарангович, Мерфи), 35:24 — 3:1. Петров — 8 (мен., Дыняк), 38:58 — 4:1. Юдин — 4 (Дыняк), 48:07 — 5:1. Да Коста — 13 (бол., Педан, Журавлев), 54:59 — 6:1. Лодня — 1 (бол., Козун), 58:05 — 6:2. Доус — 17 (Да Коста, Тихонов), 59:00 — 7:2Вратари: Билялов — Фурх (Тэйлор, 40:00)Броски: 29 (10+11+8) — 28 (5+11+12)Штраф: 37 — 8

    «Ак Барс» набрал 56 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб идет на пятой строчке Запада с 41 очком.

    13 декабря казанцы на своем поле примут «Йокерит», в этот же день «Динамо» отправится в гости к «Куньлуню». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Вест Хэм» с новичком АПЛ?
  • «Лидс» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Зенит» на злости выиграет в РПЛ?
  • «Зенит» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Стартовый поединок 14 тура Лиги 1 будет «верховым»?
  • «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ротерхэм — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • $100
  • супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие