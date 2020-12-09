«Трактор» дома проиграл «Йокериту»

Челябинскийна своем льду уступил(2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Давид Скленичка, Брайан О’Нилл (32-я), Джордан Шредер (40-я, в большинстве) Вели-Матти Савинайнен (47-я) и Антти Пильстрем (60-я).

За «Трактор» на 52-й минуте шайбы забросили Ярослав Косов и Сергей Калинин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Голы: Скленичка — 4 (Юнттила, Крейчик), 11:57 — 0:1. О`Нилл — 7 (Кивисте, Крейчик), 31:22 — 0:2. Шредер — 7 (бол.), 39:42 — 0:3. Савинайнен — 9 (Хаапала, Крейчик), 46:06 — 0:4. Косов — 7 (Авцин), 51:12 — 1:4. Калинин — 10 (Оберг), 51:33 — 2:4. Пильстрем — 1 (п.в., Савинайнен), 59:49 — 2:5Вратари: Вилл (59:30 — 59:49) — ЛиндбекБроски: 20 (9+6+5) — 23 (6+11+6)Штраф: 31 — 10

«Йокерит» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции. У финского клуба 37 очков после 28 матчей. «Трактор» идет четвертым на «Востоке», имея 44 очка после 35 встреч.

11 декабря состоятся матчи «Трактор» — «Сибирь» и «Салават Юлаев» — «Йокерит». 0