Василевского назвали лучшим вратарем предстоящего сезона НХЛ

Российский легионервозглавил рейтинг лучших вратарей-стартеров НХЛ на следующий сезон по версии издания The Hockey News.

На втором месте значится представитель «Монреаля» Кэри Прайс, замыкает первую тройку Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

В этом рейтинге оказались еще несколько представителей России: Семен Варламов (12-е место, «Айлендерс»), Сергей Бобровский (17-е, «Флорида»), Игорь Шестеркин (20-е, «Рейнджерс»), Илья Самсонов (21-е, «Вашингтон»).

The Great Goalie Ranking: How the #NHL's 31 starting netminders stack up. @SamMcCaig22 files: https://t.co/2ebiyVZFBH