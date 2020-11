Хоккейный клуби защитниксогласовали условия нового контракта.

Россиянин подписал с клубом соглашение на три года, сообщает клубная пресс-служба.

Годовой оклад хоккеиста составил 4,8 миллиона долларов. Общая сумма сделки — 14,4 млн долларов.

We have re-signed Mikhail Sergachev to a three-year contract worth $4.8-million AAV!

