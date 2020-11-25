Дубль Алексеева помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»

«Салават Юлаев»
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В составе победителей дубль оформил Александ Алексеев, еще по разу отличились Сакари Маннинен, Филип Ларсен, Теему Хартикайнен и Родион Амиров.
Шайбы гостей на свой счет записали Ильдар Шиксатдаров и Павел Порядин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:2 (4:1, 0:1, 2:0)
Голы: Алексеев — 3 (Кугрышев, Кадейкин), 0:58 — 1:0. Шиксатдаров — 3 (Бикмуллин, Галузин), 4:49 — 1:1. Алексеев — 4 (Воробьев, Хохряков), 5:19 — 2:1. Маннинен — 9 (Хартикайнен, Ларсен), 9:15 — 3:1. Ларсен — 6 (бол., Гранлунд), 11:00 — 4:1. Порядин — 7 (Кучерявенко, Волгин), 27:46 — 4:2. Хартикайнен — 16 (бол., Гранлунд, Кадейкин), 46:27 — 5:2. Амиров — 4 (Алексеев, Хохряков), 59:19 — 6:2Вратари: Тарасов — Иванников (Барулин, 11:00)Броски: 32 (9+12+11) — 33 (12+11+10)Штраф: 8 — 10
В турнирной таблице Восточной конференции уфимский клуб расположился на четвертой позиции с 40 очками. «Нефтехимик» — 11-й (18). 0