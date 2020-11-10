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    СКА на выезде переиграл «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Йокерит СКА Барыс Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» на своем льду уступил питерскому СКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    На шайбы Владимира Ткачева, Евгения Кетова, Миро Аалтонена и Евгения Тимкина хозяева ответили точным броском Мика Партанена.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Ткачев — 7 (Морозов), 2:25 — 0:1. Партанен — 1 (бол., Крейчик, Мяеналанен), 5:11 — 1:1. Кетов — 2, 9:38 — 1:2. Аалтонен — 6 (Швец-Роговой, Антипин), 34:47 — 1:3. Тимкин — 2 (Кетов, Кемппайнен), 48:06 — 1:4Вратари: Линдбек — БердинБроски: 22 (6+9+7) — 37 (18+11+8)Штраф: 14 — 10

    Питерцы набрали 29 очков и сохраняют второе место в Западной конференции. «Йокерит» с 23 очками находится на восьмой строчке.

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    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над «Барысом» со счетом 7:2.

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Атте Охтамаа (1-я минута), Егор Аверин (4), Андре Петерссон (19, 32), Денис Алексеев (33), Егор Коршков (34) и Владимир Ткачев (45).

    За казахстанский клуб отличились Виктор Сведберг (15) и Диллон Хитерингтон (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» — «Барыс» — 7:2 (3:1, 3:0, 1:1)
    Голы: Охтамаа, 00:11 — 1:0, Аверин (Алексеев), 04:04 — 2:0, Сведберг (Вароне, Фрэттин), 14:42 — 2:1. Петерссон, 18:00 — 3:1. Петерссон (Марченко, Алексеев), 31:14 — 4:1 (бол). Алексеев (Аверин, Кудрявцев), 32:43 — 5:1. Коршков (Охтамаа), 33:49 — 6:1. Ткачев (Рафиков), 44:53 — 7:1. Хитерингтон (Мусоров), 52:26 — 7:2Вратари: Паскуале — Карлссон (00:00-33:49), Йони Ортио (33:49-60:00)Броски: 34 — 25Штраф: 7 — 15

    «Локомотив» набрал 36 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Барыс» с 22 очками занимает на «Востоке» седьмое место 0

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