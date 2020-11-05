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    Свитов объявил о завершении карьеры

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Бывший нападающий сборной России Александр Свитов объявил о завершении карьеры.

    Александр Свитов
    Александр Свитов

    «Не сказать, что прямо скучаю по хоккею. Наигрался в него вдоволь, получил удовольствие от игры за те 20 лет, что выступал на высоком уровне.

    Всё равно приходится когда-то заканчивать карьеру. Пока я публично не объявлял об этом, но, думаю, в ближайшее время это сделаю.

    Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки — травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять.

    Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал, еще годик поиграть, но как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, я пришел к решению закончить», — приводят «Известия» слова Свитова.

    38-летний Свитов — чемпион мира в составе сборной России (2012). Он выступал за «Авангард», «Тампу», «Коламбус», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и «Локомотив».

    В составе казанской команды Свитов становился обладателем Кубка Гагарина (2017/18). 0

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