Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в контрольном матче

Хоккеисты «Динамо»
«Динамо» Москва
«Динамо» одержало победу со счетом 4:3.
Три шайбы в составе победителей забросил финский нападающий Теему Пулккинен, также на его счету голевая передача. У «Авангарда» отличились Арсений Грицюк, Максим Мизюрин и Максим Чудинов.
Товарищеский матч
«Авангард» — «Динамо» Москва — 3:4
Голы: Миронов (Пуллкинен, Сергеев), 15:58 — 0:1; Пуллкинен (Линдберг), 27:03 — 0:2; Пуллкинен (Брюквин, Сергеев), 31:50 — 0:3; Грицюк (Хохлачев), 39:24 — 1:3; Мизюрин (Грачев), 47:13 — 2:3; Чудинов, 52:00 — 3:3; Пулккинен (Сергеев), 58:00