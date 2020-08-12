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    Московское «Динамо» обыграло «Авангард» в контрольном матче

    Хоккей Авангард Динамо
    Московское «Динамо» и «Авангард» в рамках подготовки к новому сезону КХЛ провели товарищеский матч.

    Хоккеисты «Динамо»
    Хоккеисты «Динамо»

    «Динамо» одержало победу со счетом 4:3.

    Три шайбы в составе победителей забросил финский нападающий Теему Пулккинен, также на его счету голевая передача. У «Авангарда» отличились Арсений Грицюк, Максим Мизюрин и Максим Чудинов.

    Товарищеский матч
    «Авангард» — «Динамо» Москва — 3:4
    Голы: Миронов (Пуллкинен, Сергеев), 15:58 — 0:1; Пуллкинен (Линдберг), 27:03 — 0:2; Пуллкинен (Брюквин, Сергеев), 31:50 — 0:3; Грицюк (Хохлачев), 39:24 — 1:3; Мизюрин (Грачев), 47:13 — 2:3; Чудинов, 52:00 — 3:3; Пулккинен (Сергеев), 58:00
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