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    Клуб из Сиэтла в скором времени объявит свое название

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Новый клуб из Сиэтла, который начнет играть в Национальной хоккейной лиге, анонсировал дату презентации.

    Клуб из Сиэтла в скором времени объявит свое название
    Клуб из Сиэтла в скором времени объявит свое название

    «32-я команда НХЛ начинает свою жизнь», — говорится в Twitter команды.

    Большинство болельщиков уверены, что будет объявлено название новой команды. В марте решение было отложено из-за пандемии коронавируса.

    Что касается открытия новой арены, это произойдет летом 2021-го. Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/2022.

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