Клуб из Сиэтла в скором времени объявит свое название

Новый клуб из Сиэтла, который начнет играть в Национальной хоккейной лиге, анонсировал дату презентации.

«32-я команда НХЛ начинает свою жизнь», — говорится в Twitter команды.

Большинство болельщиков уверены, что будет объявлено название новой команды. В марте решение было отложено из-за пандемии коронавируса.

07.23.2020 — 9:00am PT

The 32nd franchise comes to life. pic.twitter.com/4J8k0UTEn3