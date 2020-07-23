Клуб из Сиэтла в скором времени объявит свое название
globallookpress.com
«32-я команда НХЛ начинает свою жизнь», — говорится в Twitter команды.
Большинство болельщиков уверены, что будет объявлено название новой команды. В марте решение было отложено из-за пандемии коронавируса.
07.23.2020 — 9:00am PT— NHL Seattle (@NHLSeattle_) July 23, 2020
The 32nd franchise comes to life. pic.twitter.com/4J8k0UTEn3
Что касается открытия новой арены, это произойдет летом 2021-го. Напомним, новая команда НХЛ начнет выступать в сезоне-2021/2022.