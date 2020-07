Линди Рафф — новый главный тренер «Нью-Джерси»

Клуб НХЛобъявил о назначенииглавным тренером команды.

Он стал 19-м специалистом в истории франшизы. В текущем сезоне Рафф занимал пост ассистента в «Рейнджерс». Ранее он тренировал «Баффало» и «Даллас».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершен. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. «Нью-Джерси» не попал в их число.

This Ruff guy has an impressive resume and we’re pumped about him. Take a look at some more info about our new coach.#WeAreOne | #NJDevilshttps://t.co/JXNmVuMMtF