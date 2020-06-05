Ротенберг озвучил задачу выиграть десятое олимпийское золото

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХРрассказал о целях национальной команды.

Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной назначен Валерий Брагин.

«Наша задача — выиграть десятое олимпийское золото в Пекине и обойти канадцев, с которыми у нас сейчас по девять побед.

Мы работаем много лет вместе с Брагиным, совместно прогрессируем и развиваемся. Мы понимаем, куда мы идем, какая цель основная у нас.

Мы видим, что наш хоккей все больше похож на то, что мы хотим видеть. Мы хотим доминировать весь матч, играть в тотальный хоккей, современный хоккей. Хотим развивать игроков, при этом показывая максимальный результат.

Хотим, чтобы, к примеру, тройка Марченко — Морозов — Подколзин из СКА показывала такой хоккей, в какой играла тройка Крутов — Ларионов — Макаров, тройка Могильный — Федоров — Буре», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт». 0