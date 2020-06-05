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    Ротенберг озвучил задачу выиграть десятое олимпийское золото

    Хоккей Сборная России
    Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о целях национальной команды.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    Ранее стало известно, что новым главным тренером сборной назначен Валерий Брагин.

    «Наша задача — выиграть десятое олимпийское золото в Пекине и обойти канадцев, с которыми у нас сейчас по девять побед.

    Мы работаем много лет вместе с Брагиным, совместно прогрессируем и развиваемся. Мы понимаем, куда мы идем, какая цель основная у нас.

    Мы видим, что наш хоккей все больше похож на то, что мы хотим видеть. Мы хотим доминировать весь матч, играть в тотальный хоккей, современный хоккей. Хотим развивать игроков, при этом показывая максимальный результат.

  • Брагин — главный тренер сборной России по хоккею
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    • Хотим, чтобы, к примеру, тройка Марченко — Морозов — Подколзин из СКА показывала такой хоккей, в какой играла тройка Крутов — Ларионов — Макаров, тройка Могильный — Федоров — Буре», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт». 0

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